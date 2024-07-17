Дональд Трамп та Борис Джонсон зустрілись у США на національному з’їзді Республіканської партії

Колишній британський прем’єр-міністр Борис Джонсон зустрівся із кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом. Джонсон опублікував фото з Трампом у Х (Twitter) у вівторок, 16 липня.

«Приємно зустріти президента Трампа, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя», – написав Джонсон.

Він також розповів, що темою для розмов стала Україна та її підтримка з боку союзників.

«І я не сумніваюся, що він (Дональд Трамп – ред.) буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії», – запевнив британський політик.

Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no doubt that he will be strong and decisive in supporting that country and defending democracy. pic.twitter.com/OEVZPZsRE1 — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 16, 2024

Як повідомляє Sky News, Джонсон прибув до США на національний з’їзд Республіканської партії. Його зустріч з Трампом, стверджує видання, тривала близько 30 хвилин.

До слова, президент Володимир Зеленський під час конференції з українськими журналістами 15 липня заявив, що готовий співпрацювати з Республіканською партією в разі перемоги Трампа. Зеленський зазначив, що серед республіканців значна частина політиків виступає за підтримку України та надання їй військової допомоги. Водночас за словами президента, у партії існують різні позиції, «більш праві, радикальні».