Колишній британський прем’єр-міністр Борис Джонсон зустрівся із кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом. Джонсон опублікував фото з Трампом у Х (Twitter) у вівторок, 16 липня.

«Приємно зустріти президента Трампа, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя», – написав Джонсон.

Він також розповів, що темою для розмов стала Україна та її підтримка з боку союзників.

«І я не сумніваюся, що він (Дональд Трамп – ред.) буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії», – запевнив британський політик.

