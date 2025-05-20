Обвинувачені покаялися тільки в тому, що не викликали вчасно «швидку»

Мукачівський міськрайонний суд визнав Жанетт Санні та Йосипа Барту винними в умисному нанесенні важких тілесних ушкоджень дитині та залишенні її в небезпеці. За підпал 10-річного хлопчика, прикутого ланцюгом до стовпа, батькам призначили по 9 років ув’язнення.

Вирок винесли 15 травня. Йдеться про подію, яка сталася за рік до цього у селі Серне Берегівського району. Під час сварки з сином Жанетт Сані дозволила своєму співмешканцеві прив’язати дитину металевим ланцюгом до стовпа. Після цього вона облила хлопчика бензином, а Йосип Барта підпалив його. Дитина отримала опіки 80% тіла і померла за кілька днів у реанімації.

Під час судового засідання Жанетт Сані та Йосип Барта визнали свою вину частково і звинуватили один одного. Мати загиблого сказала, що посварилася з малим через 3 тис. грн, які той начебто вкрав і відніс до школи, а прикував його до стовпа і підпалив Йосип Барта. Останній у свою чергу, зізнався, що прив’язав хлопчика, однак підпалила його Жанетт Сані. Батьки визнали, що були у стані алкогольного сп’яніння і покаялися тільки в тому, що не викликали вчасно «швидку».

Суд вивчив деталі слідчого експерименту та заслухав покази свідків, зокрема матері обвинуваченої, яка підтвердила, що знайшла внука з опіками вдома і одразу звернулася до лікарів. А директорка місцевої гімназії сказала, що батьки не виховували загиблого і дитина часто не хотіла йти додому зі школи.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Сергій Камінський визнав Жанетт Санні та Йосипа Барту винними в умисному нанесенні важких тілесних ушкоджень дитині та залишенні її в небезпеці і призначив їм по 9 років ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.