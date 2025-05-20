Водій ГУР евакуював з фронту бронетранспортер без одного колеса

На Харківщині водій української розвідки евакуював з поля бою підбиту росіянами бронемашину, яка втратила одне колеса. Відео успішної евакуації ГУР опублікувало у Telegram-каналі у вівторок, 20 травня.

Як розповіли розвідники, під час спецоперації на Куп’янському напрямку росіяни підбили броньовик M1224 MaxxPro, у якому перебували бійці «Спецпідрозділу Тимура». Завдяки броньованому авто українським військовим вдалося вижити, вони вийшли з машини та продовжили маневри, але MaxxPro залишилася в зоні ворожого ураження.

«Боєць підрозділу логістики вирішив зберегти машину – на місці переконався, що двигун справний, і на трьох колесах зі скреготом металу по асфальту успішно, “з іскрою”, евакуював MaxxPro», – йдеться у повідомленні.

ГУР опублікувало відео успішної евакуації бронетехніки, його зняли аеророзвідники підрозділу.

«Епічне відео з фронту, вкотре підтверджує, що війна ― це випробування для сили волі й логістики», – підсумували українські розвідники.

International MaxxPro (M1224) – американський колісний бронетранспортер з захистом від мін та засідок (MRAP). Розроблений компанією Navistar Defense разом з ізраїльською компанією Plasan Sasa Ltd. Бронетранспортер виготовлений з композитної броні, а форма днища спроєктована таким чином, що спрямовує силу вибуху в сторону від кабіни, де перебуває екіпаж машини. Виробництво MaxxPro почалося у 2007 році, наразі виготовлено близько 9 тис. таких бронетранспортерів.

Вперше використання цих бронемашин українськими військовими підтвердили у серпні 2022 року.

Нагадаємо, 6 квітня військові 63 окремої механізованої бригади розповіли, що за допомогою дробовика та автоматів збили 7 російських дронів, якими окупанти намагалися уразити самохідну артилерійську установку «Акація». Після відбиття атаки, екіпаж САУ евакуювався у безпечне місце без втрат.