Територія у селі Забороль, де з XVIII століття був храм

У селі Забороль, що біля Рівного, місцеві мешканці бензопилами розрізали церкву XVIII століття, яка була у користуванні громади ПЦУ. Фото з місця, де був храм, 20 травня опублікував історик та реставратор Микола Бендюк, який став очевидцем руйнування церкви. Він зазначив, що територію храму розрівняли й на поверхні видно фрагменти черепів та кісток. У коментарі ZAXID.NET Микола Бендюк розповів, що храм не внесений до списку пам'яток архітектури.

«Я таке вже проходив більш як 10 років тому, коли в селі Розваж, що біля Острога, бензопилами порізали церкву XVIII століття, яка ще й була пам'яткою архітектури національного значення. Сьогодні це повторилося в селі Забороль, що біля Рівного. Тут теж бензопилами порізали церкву XVIII століття і вже тракторами розрівняли територію. На вирівненій поверхні є фрагменти черепів та людських кісток. Черговий "похорон" нашої історії та культури. Сумно що ніхто так й не поніс покарання за знищення церкви в Розважі», – написав Микола Бендюк.

У коментарі ZAXID.NET він зазначив, що на його допис відреагувала Служба безпеки та обіцяла розслідувати інцидент. Натомість реакції місцевої влади не було. За словами історика, на місці храму планують будівництво. У Google maps збереглися фото церкви за 2021 рік. На них видно будматеріали на території подвір'я храму.

Будматеріали на подвір'ї церкви у 2021 році. Скриншот з Google maps

Оскільки церква не була пам'яткою архітектури, то селянам, які її зносили, загрожує лише штраф за несанкціоновані будівельні роботи. Зазначимо, що у Реєстрі будівельної діяльності немає дозвільних документів на будь-які роботи за адресою храму.

У 2013 році церкву відремонтували, зашивши фасад вініловим сайдингом. Архітектор Петро Ричков та дослідниця архітектури дерев'яних церков Волині Олеся Смолінська 2015 року опублікували статтю про недоліки зовнішнього опорядження храму. Вони зазначили, що споруда є традиційним для Волині храмом.

«Одному з авторів вперше довелося досліджувати цей храм ще в 1987 році, і хоча тодішній стан цієї святині не був ідеальним, загалом пам’ятка зберігала первісний вигляд, була доглянутою і вдало поєднувалася з природним ландшафтом, відіграючи важливу роль висотної домінанти посеред навколишньої сільської забудови», – йдеться у статті.

Храм Святого Івана Хрестителя до та після ремонту. Скриншот з публікації Ричкова та Смолінської

Дослідники назвали реновацію нефаховою і зазначили, що храм отримав нетрадиційне оздоблення та колір. Крім цього, під час зашивання стін сайдингом, церква втратила архітектурне деталювання, яке надавало їй унікальності та відрізняло її від інших дерев’яних храмів цього періоду.

«Під шаром сайдингу приховано профілювання карниза, ліквідовано віконні лиштви, нащільники та аркатурний фриз будівлі. Крім того, було замінено первісні маківки та хрести на нові маловартісні з імітацією позолоти, а над головним входом у храм з’явився напівпрозорий дашок з полікарбонату. Таким чином, церква набула новітнього, але спрощеного та примітизованого вигляду», – розповіли дослідники.

У селі Забороль Олександрійської сільради мешкає приблизно 1200 людей. Село розташоване за приблизно 13 км від Рівного.

«У Заборольській церкві Святого Івана Хрестителя зберігалися копії метричних книг з 1775 року. При ній діяла з 1883 року церковно-приходська школа, де здобували освіту в 1889 році 20 учнів. Тоді село мало 122 двори, 990 мешкан­ців, з них 43 римокатоликів», – розповідали на сайті сільради.

Додамо, що церкву Івана Хрестителя збудували в Заборолі 1762 році. Поблизу церкви була дерев'яна двоярусна дзвіниця. Святиню використовувала громада Православної церкви України. Настоятелем храму є отець Микола Збитковський. У Заборолі також діє церква Різдва пророка Іоана Предтечі, яку збудували 2013 року. Вона належить до УПЦ (колишнього московського патріархату).