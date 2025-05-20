Угорщина звинуватила Роланда Цебера у шпигунстві

Угощина заявила, що спецслужби країни нібито викрили ще двох українських шпигунів. Про це у вівторок, 20 травня, повідомив державний секретар з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Золтан Ковач з посиланням на заяву голови парламентської фракції угорської партії «Фідес» Мате Кочиша.

У шпигунстві Угорщина звинувачує Роланда Цебера – депутата Закарпатської обласної ради від партії «Слуга народу». Ще один нібито шпигун – громадянин України Іштван Голло.

«Пан Цебер організовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб вплинути на позицію Угорщини щодо конфлікту в Україні. Його зростаючий вплив призвів до заборони на в'їзд у 2024 році. Пан Голло, громадянин України, шукав військову та енергетичну розвідувальну інформацію, пов'язану з воєнними вимогами України», – йдеться у повідомленні Золтана Ковача.

За словами Мате Кочиша, діяльність українців нібито відповідає «класичній операції впливу, спрямованій на дискредитацію Угорщини на міжнародному рівні та тиск на уряд, щоб він змінив свою політику щодо України».

Роланд Цебер відреагував на заяви угорської влади: «Фідес [Угорський громадянський союз – правляча партія, лідером якої є Віктор Орбан – ред.], ви – щурі, яких загнали в кут. І правильно зробили. Наступний хід – мій», – написав український депутат у Facebook.

Зауважимо, що у п’ятнию, 16 травня, угорський новинний сайт Index повідомляв, що Роланду Цеберу восени 2024 року заборонили в’їзд до Угорщини. Відомо, що Роладн Цебер неодноразово публікував фото з угорським політиком Петером Мадяром, який є лідером опозиційної партії TISZA.

Роланд Цебер разом з угорським політиком Петером Мадяром

Нагадаємо, 9 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна видворить двох українських дипломатів, яких підозрює у шпигунстві. 10 травня угорський уряд повідомив про затримання ще одного українця, якого також звинуватили у шпигунстві.