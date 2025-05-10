Центр боротьби з тероризмом Угорщини в центрі Будапешту затримав ексдипломата з України

Центр боротьби з тероризмом Угорщини у п’ятницю, 9 травня, в центрі Будапешту затримав ексдипломата з України. Його звинуватили в шпигунстві. Відео затримання опублікували у суботу, 10 травня, на сторінці уряду Угорщини.

9 травня в Будапешті співробітники Центру боротьби з тероризмом затримали українця за те, що він нібито загрожував угорському суверенітету. Національне управління поліції у справах іноземців заборонило йому в'їзд і перебування в країні за підозрою у шпигунстві. Вночі того ж дня його депортували.

«Зазначена людина раніше виконувала свою роботу під дипломатичним прикриттям, але зараз її офіційний статус припинився», – йдеться в повідомленні.

За даними угорського медіа Telex, чоловік працював дипломатом у посольстві України в Будапешті у 2010-х роках, проте зараз не має такого статусу. Його дружина є співвласницею українського ресторану в столиці Угорщини.

«Те, що уряд опублікував відео на своїй сторінці в соціальних мережах, є чітким посланням Києву. Так само як і те, що чоловіка під час арешту спецпризначенці прикували кайданками, поставивши на коліна. Це стало новим ударом по угорсько-українських відносинах, а також загостренням шпигунської війни між двома країнами», – зазначають у ЗМІ.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на інцидент.

«Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії», – написав він.

Журналіст Віталій Глагола зазначив, з посиланням на джерела в МЗС, що мова йде про колишнього першого секретаря посольства України в Угорщині Сергія Александрова.

Нагадаємо, Служба безпеки у п’ятницю, 9 травня, повідомила про викриття агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України. На Закарпатті спецслужба затримала двох агентів.

Того ж дня Угорщина заявила, що видворяє двох українських дипломатів та звинуватила їх у шпигунстві.

У відповідь на дії Угорщини Україна вислала з Києва двох угорських дипломатів.