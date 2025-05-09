Андрій Сибіга повідомив, що угорські дипломати мають покинути Україну протягом 48 годин

У відповідь на дії Угорщини Україна висилає з Києва двох угорських дипломатів. Вони мають покинути Україну протягом 48 годин, повідомив у п’ятницю, 9 травня, голова українського МЗС Андрій Сибіга.

«Двоє угорських дипломатів повинні покинути нашу країну протягом 48 годин. Ми щойно викликали посла Угорщини до

українського МЗС та вручили йому відповідну ноту», – повідомив Андрій Сибіга.

Імен угорських дипломатів, яких попросили покинути Україну, Андрій Сибіга не уточнив.

Міністр закордонних справ назвав висилання угорських дипломатів відповіддю на дії Угорщини. Нагадаємо, 9 травня очільник угорського МЗС Петер Сійярто заявив про видворення двох українських дипломатів, звинувативши їх нібито у шпигунстві. Угорський політик також поскаржився, що в Україні стає дедалі «сильнішою антиугорська пропаганда».

Зазначимо, заява Сійярто пролунала на тлі повідомлень СБУ про перше в історії України викриття агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини. За даними українських спецслужб, агенти вивчали військову захищеність Закарпаття та суспільно-політичні погляди мешканців регіону. Двох затриманих агентів курував кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, якого спецслужба уже ідентифікувала.

Сам Сійярто не повідомив причини видворення українських дипломатів. До слова, коментуючи повідомлення про затримання угорських агентів, він заявив, що до отримання додаткової інформації Угорщина «класифікуватиме це як антиугорську пропаганду». Україна ж повідомила, що висилає угорців, «ґрунтуючись на принципі взаємності та наших національних інтересах».