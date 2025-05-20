Дональд Туск заявив, що ЄС влітку припинить безмитну торгівлю з Україною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в Євросоюз не продовжуватиме дію спрощених умов для імпорту українських товарів. Про це польський прем’єр повідомив під час пленарного засідання Сейму, передає RMF24.

За словами Дональда Туска, вступивши на посаду прем’єра Польщі, він одразу почав переконувати Євросоюз відмовитися від механізму автономних торговельних заходів (ATM), який передбачає безмитну торгівлю з Україною. Дональд Туск запевнив, що уряд піклуватиметься про польські економічні інтереси, навіть якщо вони «конфронтують» з українськими.

«З 5 червня такого механізму не буде. Ми повертаємося до ситуації, яка була до війни, в плані правил на кордоні», – заявив Дональд Туск.

Зазначається, що механізм безмитної торгівлі запровадили у червні 2022 року, щоб допомогти Україні, яка «була спустошена війною» на початку російського повномасштабного вторгнення. У 2023 році термін дії цього рішення продовжили ще на один рік. У січні 2024 року Європейська Комісія запропонувала знову продовжити дію автономних торговельних заходів, але запровадити квоти для певних продуктів з метою захисту ринку ЄС. Йшлося про яйця, птицю, цукор, овес, кукурудзу, крупи та мед.

Лібералізація торгівлі з Україною спричинила протести польських фермерів. Зокрема, поляки неодноразово влаштовували на кордоні з Україною протести, аби не дозволити проїзд українських вантажівок до Польщі.

Зауважимо, що протести на кордоні активно підтримують політики з проросійської партії «Конфедерація». Під час мітингів польські протестувальники неодноразово псували українську продукцію, яку перевозили до Польщі, зокрема, розсипали українське зерно. Двоє українських водіїв померли в очікуванні перетину кордону. ZAXID.NET детально розповідав, хто стоїть за організацією блокади кордону.

Додамо, що 8 травня Європейський парламент підтримав продовження торгівельного безвізу для української сталі та заліза ще на три роки.

Нагадаємо, 12 травня, польські протестувальники вкотре заблокували пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ», що на межі з Волинською областю.