Кросовер був викрадений у Швеції минулого літа

У пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею львівські прикордонники під час перевірки виявили автомобіль Volvo XC60, що перебував у розшуку за базою даних Інтерполу. Кросовер вилучили.

Як повідомили у вівторок, 20 травня, у Західному регіональному управлінні ДПСУ, автомобіль марки Volvo був викрадений у Швеції влітку 2024 року. Автівка прямувала на в’їзд до України.

«Інформацію про розшук підтвердили в Укрбюро Інтерполу – автомобіль дійсно внесено до міжнародної бази як викрадений. Транспортний засіб передали співробітникам Національної поліції України для подальшого з’ясування обставин», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

У регіональному управлінні ДПСУ уточнили ZAXID.NET, що кросовер Volvo XC60 2019 року випуску намагалася ввезти в Україну 47-річна мешканка Львівщини. На популярному сайті продажу автомобілів вартість такого розмитненого авто становить близько 30-40 тис. доларів.