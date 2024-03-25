Land Rover 2020 року випуску та Audi 2019 року випуску були викрадені в Німеччині та Канаді

На кордоні з Польщею львівські прикордонники затримали два крадені позашляховики Land Rover та Audi, які були викрадені в Німеччині та Канаді та перебували в міжнародному розшуку Інтерполу.

Як розповіли у понеділок, 25 березня, в Західному регіональному управлінні ДПСУ, цими вихідними військовослужбовці Львівського загону виявили викрадені позашляховики Land Rover 2020 року випуску та Audi Q8 2019 року випуску. Автомобілі, за кермом яких були українські водії, прямували до Польщі через пункти пропуску «Краківець» та «Шегині».

Автомобілі були в розшуку Інтерполу (фото ДПСУ)

Під час прикордонного контролю відбулося спрацювання бази даних Інтерпол. З’ясувалося, транспортні засоби української реєстрації було викрадено в Німеччині та Канаді відповідно.

За цими фактами прикордонники поінформували українське бюро Інтерполу та отримали підтвердження інформації щодо автомобілів. Транспортні засоби разом із водіями передали співробітникам Нацполіції.

Зазначимо, середня ринкова вартість Audi Q8 2019 року випуску становить близько 70 тис. доларів, а Land Rover (Range Rover) 2020 року – близько 100 тис. доларів.