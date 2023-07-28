На кордоні з Польщею у 29-річного українця вилучили позашляховик Honda Ridgeline
Автомобіль намагалися завезти під виглядом гуманітарної допомоги
У четвер, 27 липня, у пункті пропуску «Грушів» на Львівщині в 29-річного чоловіка вилучили позашляховик Honda Ridgeline, який він намагався завезти як гуманітарну допомогу.
Як розповіли в Західному регіональному управлінні ДПСУ, у пункт пропуску «Грушів» прибув вантажний автомобіль Renault з лафетом, яким керував 29-річний мешканець Волині. Для проходження контролю водій обрав смугу руху «червоний коридор» та задекларував перевезення автомобіля Honda Ridgeline.
За наданими на перевірку документами, автомобіль переміщувався як гуманітарна допомога для однієї з військових частин Дніпропетровської області. Під час додаткової перевірки прикордонники спільно з працівниками митниці встановили, що отримувач не очікує таку гуманітарну допомогу.
За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил. Позашляховик 2008 року випуску вилучили.