Під час проходження митного контролю водії вказали у деклараціях, що перевозять авто як гуманітарну допомогу для одного з благодійних фондів Київщини

Двоє мешканців Львівщини намагались ввезти з Польщі придбані два авто начебто як гуманітарну допомогу. На запит Львівської митниці у благодійному фонді, контакти якого надали чоловіки, сказали, що вперше чують про цю «допомогу».

Як вказано у повідомленні Львівської митниці за 10 липня, в пункт пропуску «Краківець – Корчова» із Польщі прибуло два автомобілі Škoda Octavia під керуванням батька та сина, обоє мешканці Львівщини, віком 36 і 63 роки.

Під час проходження митного контролю водії вказали у деклараціях, що перевозять ці автомобілі як гуманітарну допомогу для одного з благодійних фондів Київщини. Також було зазначено, що разом з автомобілями переміщують запчастини та вживані шини.

Однак на запит Львівської митниці керівник благодійного фонду повідомив, що вказані транспортні засоби та товари вони не очікують, а громадяни, що їх переміщують їм не відомі.

За цими фактами працівники митниці склали адмінпротоколи за ч.1 ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ.

Автомобілі та товари тимчасово вилучили. Справи скерують до суду.