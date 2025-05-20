В Україні відзначають день банківського працівника. Здавалося б спокійна професія. Проте ми зробили добірку фільмів, яка мала б нагадати, що ризики є на будь-якому місці роботи.

«На гребені хвилі»

Point Break, 1991, режисерка – Кетрі Бегелоу

Банда у масках експрезидентів США грабує банки вже кілька років. Вона ніде не затримуються довше, ніж на півтори хвилини, беруть гроші лише з каси та не намагаються відкрити сейф. Поліція постійно їх переслідує, але не може не тільки взяти їх на місці злочину, але й навіть вийти на їхній слід. І лише у одного копа (Гері Б’юзі) є теорія: щаслива зграя грабіжників – серфери.

Ідею підхоплює напарник, агент ФБР у виконанні Кіану Рівза. Він проникає в тусовку серферів, знайомиться з одним із лідерів руху у переконливому виконанні Патріка Свейзі. Знятий у 2015 ремейк навіть приблизно не зміг наблизитись до оригіналу.

«Не спійманий – не злодій»

Inside Man, 2006, режисер – Спайк Лі

У центрі Нью-Йорка посеред дня відбувається пограбування банку. Ідеальне пограбування, тому що в результаті після кількох днів облоги поліція не має ні доказів, ні постраждалих, ні підозрюваних, ні… власне того, що називається складом злочину. Детективи надто пізно починають розуміти, що весь цей час їх просто дурили і що багато в цій історії зовсім не є тим, чим здається. Головну роль у фільмі Спайка Лі зіграв Дензел Вашингтон. А 19 травня цей дует представив на Каннському фестивалі нову роботу.

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«Липучка»

Flypaper, 2011, режисер – Роб Мінкофф (на головному фото)

Комедійний детектив, де головні ролі зіграли Патрік Демпсі та Ешлі Джадд. Перед закриттям до банку вриваються дві групи грабіжників. Відвідувачі та працівники банку опиняються між двома вогнями. Один із відвідувачів намагається примирити представників двох кримінальних груп – адже це єдиний шанс вижити для тих, хто опинився в банку, а для нього шанс справити враження на дівчину-касирку, у яку він закохався з першого погляду. Поступово герой розуміє, що, схоже, всі, крім нього, опинилися в цьому банку на момент пограбування не випадково.