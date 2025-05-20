Росія може отримати додаткових 20 бомбардувальників

Від початку повномасштабного вторгнення Росія попри санкції змогла масштабувати виробництво стратегічних ракет до тисячі на рік, витрачаючи мільярди доларів. Проте найслабшою ланкою залишається виготовлення носіїв ракет, оскільки більшість бомбардувальників зійшли з конвеєра ще 30-40 років тому. Приватна аналітично-розвідувальна компанія Dallas повідомила, що за кілька років Росія може модернізувати десятки бомбардувальників.

Зараз парк російських стратегічних бомбардувальників налічує приблизно 40 літаків, які можуть виконувати бойові вильоти. Більшість з них виготовили із 1983 по 1993 роки й жоден з них не може нести повний заряд ракет через зношений технічний стан. Аналітики розповіли, що наприкінці березня 2025 року російське міноборони замовило й профінансувало капітальний ремонт шести додаткових стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС.

Ремонтуватимуть бомбардувальники на 360-му авіаремонтному заводі в Рязані та у Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексі Берієва. Загальний бюджет робіт становить понад 270 млн доларів.

Крім цього, Казанський авіаційний завод Горбунова у Казані, де розташовані основні виробничі потужності виробника літаків АТ «Туполєв», отримав замовлення на будівництво і ремонт семи бомбардувальників ТУ-160 та двох бомбардувальників ТУ-22М. Аналітикам вдалось отримати серійні номери літаків.

Дані ТУ-160:

серійний номер 705 (ЛИС),

серійний номер 801 (цех 57),

серійний номер 401 (цех 57),

серійний номер 703 (цех 57),

серійний номер 804 (ангар 4),

серійний номер 904 (цех 90),

серійний номер 905.

Дані ТУ-22М:

серійний номер 8301(ЛИС),

серійний номер 9205 (ангар5).

З вищезгаданих літаків, чотири ТУ-160 зараз перебувають на етапі глибокої модернізації. Її планують завершити у 2026 році.

За інформацією Dallas, також КАЗ Горбунова працює над єдиним екземпляром новітнього російського бомбардувальника під умовною назвою «изделие 80». Зараз росіяни монтують елементи статичного прототипу для наземних тестів. За сприятливих умов вони завершать роботи впродовж кількох років.

Аналітики вважають, що з теперішніми темпами росіянам за кілька років вдасться збільшити кількість стратегічних бомбардувальників на приблизно 20 одиниць. Вони будуть здатними нести понад сто ракет великої дальності. Цей арсенал загрожує навіть країнам із потужною системою протиповітряної оборони.

Західні розвідки мають різні прогнози щодо готовності Росії до можливого нападу на країни ЄС і НАТО. За песимістичним сценарієм, Кремль матиме потужність атакувати НАТО 2027 року, а за «оптимістичним» – у 2029 році.