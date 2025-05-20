До російської армії долучився громадянин Чехії, який тепер намагається розірвати контракт

Чехія намагається надати допомогу своєму громадянину, якого росіяни завербували до служби в армії. Найманець сам звернувся по допомогу до чеського посольства. Про це у вівторок, 20 травня, повідомили чеські ЗМІ, зокрема, сайт Novinky з посиланням на представника міністерства закордонних справ Чехії Даніеля Дрейка.

Як розповів Деніель Дрейк, громадянин Чехії уклав контракт з російською армією, а тепер намагається розірвати його за допомогою чеської влади.

За словами Даніеля Дрейка, чеські дипломати працюють над тим, щоб допомогти своєму громадянину. Однак представник відомства наголосив, що МЗС країни неодноразово закликало своїх громадян утриматися від поїздок до Росії, а тим більше – від служби в російській армії. Деніель Дрейк зауважує, що наразі посольство Чехії має обмежені можливості, однак все одно намагається надати допомогу своєму громадянину.

«Чеська дипломатія зараз займається справою громадянина Чехії, який деякий час тому приїхав до Росії, де вступив до російської армії, і зараз просить допомоги у чеської влади. У цьому контексті ми хотіли б зазначити, що ми вже давно рішуче застерігаємо від поїздок до Росії та закликаємо громадян Чехії покинути країну. Ситуація з безпекою напружена, а наше посольство має обмежені можливості для надання допомоги та захисту», – цитують чеські ЗМІ представника МЗС Даніеля Дрейка.

Деніель Дрейк не назвав ім’я громадянина Чехії, який потрапив до російської армії, а також не уточнив чи брав він участь у війні проти України. За даними МЗС Чехії, наразі чоловік перебуває на території Росії.

«Ми, звичайно, діятимемо належним чином відповідно до чеського законодавства та Віденської конвенції про консульські зносини», – наголосив Деніель Дрейк.

Чеські ЗМІ зауважують, що відповідно до законодавства, громадянам заборонено служити в іноземній армії. Щоб законно долучитися до збройних сил іншої країни, громадянам Чехії необхідно отримати дозвіл президента. У листопаді 2024 року стало відомо, що президент Чехії Петр Павел дозволив 60 громадянам воювати у складі української армії.