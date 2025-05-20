Нацбанк знизив ціну на будівлі в центральній частині Львова на 7 млн грн

Національний банк України знову виставив на продаж з аукціону три промислових приміщення площею 10 391 м2 на вул. Жовківській, 63 у Львові, отримані в рахунок погашення боргів. Торги за приміщення відбудуться 28 травня в системі Prozorro.Продажі.

Лот складається із трьох будівель, що мають площі 1 363 м2, 1 610 м2 та 7 417 м2. Стартова ціна за три будівлі становить 57,035 млн грн.

Ці занедбані промислові приміщення з офісами у центральній частині Львова виставляються на продаж вже не вперше. У січні 2024 року Нацбанк намагався продати їх з аукціону за стартовою ціною 64 млн грн, проте аукціон не відбувся.

Приміщення належали банку «Фінансова ініціатива» Олега Бахматюка. Фінустанова збанкрутувала у 2015 році. Самого ж Бахматюка ще у 2019 році Міністерство внутрішніх справ за заявою Національного антикорупційного бюро оголосило в розшук за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку. Саме під цей кредит банк Бахматюка заставив, зокрема, приміщення на вул. Жовківській. У 2021 році НБУ стягнув їх у свою власність, проте ще деякий час тривала судова тяганина для виселення орендарів.

Загалом Олег Бахматюк боргує Нацбанку майже 8 млрд грн. 30 січня 2025 року Печерський суд Києва постановив стягнути з Олега Бахматюка на користь НБУ 1,22 млрд грн. Ще п’ять подібних справ – на розгляді суду.

50-річний Олег Бахматюк – аграрний бізнесмен та засновник агрохолдингу «Ukrlandfarming». Бізнесмен володів банками VAB Банк та «Фінансова ініціатива», які визнали неплатоспроможними у 2014 та 2015 роках відповідно. До 2014 року Бахматюк регулярно входив у Топ-10 найбагатших українців, тоді його статки оцінювали у понад 2,6 млрд доларів.