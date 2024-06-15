Одне з приміщень фабрики "Світанок" у Львові, що перейшло НБУ

4 червня Господарський суд Львівської області ухвалив рішення про виселення ПрАТ «Швейне підприємство «Світанок» із будівель площею понад 10 тис. м2 на вул. Жовківській, 63 у Львові і про повернення будівель Національному банку України. Відповідне рішення оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень 13 червня.

Фірма Олега Бахматюка «Юрок Плюс», якій належали три приміщення на вул. Жовківській, 63, у 2014 році передало майно в іпотеку Нацбанку під збільшення кредитної лінії на 2 млрд грн для його ж установи «Фінансова ініціатива».

Вже у 2015 році «Фінансова ініціатива» збанкрутувала, позику не повернула. У 2021 році НБУ стягнув приміщення швейної фабрики у Львові у свою власність. Та поки тривало оформлення, ТОВ «Юрок Плюс» у січні 2022 року передало ці приміщення, що йому вже не належали, в оренду ПрАТ «Швейне підприємство «Світанок», власником якого також є Олег Бахматюк.

«Світанок», у свою чергу, уклав договори суборенди з низкою фірм, що в січні 2024 року продовжив, хоча у листопаді 2023 року Нацбанк, який не давав згоду на укладання договору оренди, попросив швейне підприємство звільнити приміщення, але воно відмовилось.

Після цього Нацбанк звернувся до Господарського суду Львівської області з позовом про виселення «Світанку», що суд задовольнив.

Додамо, що у січні 2024 року Нацбанк намагався продати стягнені ним у власність промислові приміщення на вул. Жовківській, 63 у Львові, але аукціон не відбувся через відсутність учасників.

Це не єдине заставне майно Олега Бахматюка, що перейшло Нацбанку через неповернення кредиту. У грудні 2023 році НБУ вдалося продати землю в Яремче за 40,3 млн грн, що належала ще одному підприємству мільярдера.

Нагадаємо, що Олега Бахматюка ще у 2019 році Міністерство внутрішніх справ за заявою Національного антикорупційного бюро оголосило в розшук за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку.