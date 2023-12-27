Окрім промислових площ, у виставлених на продаж будівлях є офісні приміщення

Національний банк України виставив на аукціон три промислових приміщення площею 10 391 м2 на вул. Жовківській, 63 у Львові, отримані в рахунок погашення боргів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Лот складається із трьох будівель, що мають площі 1 363 м2, 1 610 м2 та 7 417 м2 відповідно. Стартова ціна за три будівлі становить 64,2 млн грн. Також переможець торгів, що заплановані на 3 січня 2024 року, має сплатити 20% ПДВ.

Ці занедбані промислові приміщення з офісами у центральній частині Львова виставляються на продаж вже вдруге. За даними ЗМІ, вони належали банку «Фінансова ініціатива» Олега Бахматюка. Фінустанова збанкрутувала у 2015 році. Самого ж Бахматюка ще у 2019 році Міністерство внутрішніх справ за заявою Національного антикорупційного бюро оголосило в розшук за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку.

На початку грудня 2023 року на аукціоні за 40,3 млн грн продали земельну ділянку в Яремчі, яка є частиною майна ТОВ «Станіславська торгова компанія», бенефіціарним власником якої є Олег Багматюк. Землю продали в рахунок погашення заборгованості перед Національним банком.