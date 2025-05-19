На Львівщині є 54 малокомплектні школи

На Львівщині з 1 вересня 2025 року припинять фінансувати за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 54 малокомплектні школи, де навчається менше ніж 45 учнів. Такі школи громади фінансуватимуть з власних бюджетів, або ж ухвалюватимуть рішення про їх закриття.

Директор департаменту освіти і науки ЛОВА Олег Паска розповів, що на Львівщині є 54 малокомплектні школи, більшість з яких I-II ступенів (9 класів). Найбільше таких шкіл у Перемишлянській (7), Cокальській (6), Городоцькій (4), Ходорівській (4) громадах та по дві-три школи в інших громадах.

«Є два шляхи: громада може фінансувати такі школи з власного бюджету, а може закрити. Залежно від того, яке громада прийме рішення», – зазначив Олег Паска ZAXID.NET.

З його слів, наразі департамент не має інформації про те, які громади вже ухвалили рішення закривати школу.

Олег Паска зауважив про низьку якість освіти у малокомплектних школах. «Якщо в школі менше ніж 45 учнів, це означає, що будуть класи-комплекти, коли по два класи навчаються разом. Звичайно, що про якість освіти тут не йдеться», – каже він.

За словами директора департаменту, на Львівщині зберігається тенденція до зменшення кількості дітей. «Якщо 20 років тому у Львівській області було 600 тис. учнів, то зараз 300 тис. За прогнозами, через 10 років буде 150 тис. учнів. Тому тут має бути дуже серйозна політика підтримки народжуваності на рівні держави», – додав він.

Також Олег Паска розповів про брак вчителів певних предметів. «Математики, фізики, хіміки йдуть в IT, мало хто йде в школу через низькі зарплати. У сільській місцевості вже є проблеми з браком вчителів музики, праці, фізкультури», – зазначив він.

Нагадаємо, за ініціативи МОНу у березні 2024 року уряд ухвалив постанову №245 про те, що з 1 вересня 2025 року не будуть фінансувати за рахунок державного бюджету (освітньої субвенції) заклади загальної середньої освіти, де менше ніж 45 учнів (крім початкових шкіл), включаючи і заклади, які з 1 січня 2025 року стали філіями.