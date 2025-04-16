В умовах закриття шкіл дітям доведеться їздити на навчання в сусідні населені пункти

З 1 вересня держава не виплачуватиме освітню субвенцію школам, у яких навчається менше ніж 45 учнів. Це загрожує їм закриттям або реогранізацією. Освітній сайт Education.ua з’ясував, що таких малокомплектних шкіл в Україні є щонайменше 403.

Найбільше шкіл можуть закрити у Львівській, Черкаській, Сумській, Тернопільській і Хмельницькій областях.

Український уряд вирішив оптимізувати мережу шкіл та ефективніше використовувати бюджетні кошти. Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив ще 5 березня 2024 року. Виняток зробили лише для початкових шкіл, які навчатимуть дітей, незалежно від їхньої кількості. Але наслідком таких змін в учнів можуть виникнути труднощі з доступом до освіти та втрата роботи для вчителів.

Як пише Education.ua, впродовж останніх чотирьох років кількість сільських шкіл скоротилася на 20%. За інформацією Міністерства освіти і науки України, вартість навчання одного учня в селі значно перевищує витрати на міського школяра (30,4 і 24,4 тис. грн на рік відповідно). У деяких селах цей показник сягає понад 51 тис. Натомість рівень знань учнів сільської місцевості, за підсумками національного мультипредметного тесту, значно нижчий. Однак на це можуть бути об’єктивні причини: брак вчителів, сучасного обладнання, додаткових освітніх можливостей – гуртків.

Кількість шкіл в Україні зменшується щороку:

у 2020/2021 навчальному році було 14 815 шкіл,

у 2024/2025 році працює 12 268 закладів загальної середньої освіти.

Згідно з цією ж постановою КМУ, з 1 вересня 2026 року освітню субвенцію більше не отримуватимуть заклади, в яких навчається менше ніж 60 учнів.

В умовах закриття шкіл для доступу школярів до навчання влада передбачає шкільні автобуси, однак досвід свідчить, що навіть за наявності транспорту діти залишаються без навчання.

«Приклад Житомирської області показує зворотний бік: через проблеми з постачанням пального шкільні автобуси припинили курсувати, і 180 дітей із навколишніх сіл тимчасово залишилися без очного навчання», – пише Education.ua.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Працевлаштування вчителів ліквідованих шкіл покладають на місцеву владу. Але багатьом педагогам доведеться шукати нову роботу або змінювати професію. Це тльки посилить кадрову кризу в освіті: за шість років кількість учителів зменшилася на 16,2%.

З повним дослідженням можна ознайомитися за посиланням.