У трьох містах України відкриють спецкласи для дітей з особливими освітніми потребами
Такі класи запрацюють у Стрию, Фастові та Бердичеві
У трьох громадах України вперше на базі шкіл відкриють спеціальні класи для дітей з особливими освітніми потребами. Вже восени 2025 року спецкласи запрацюють у Бердичеві, Фастові та Стрию, повідомили у МОН.
Спецкласи функціонуватимуть на базі закладів загальної середньої освіти. Їх відкриють на запити і потреби сімей, які виховують дітей з особливими потребами.
Проєкт базується на чотирьох основних засадах:
- інклюзивний підхід до навчання;
- оновлений зміст освіти з урахуванням індивідуальних потреб дитини;
- підготовка педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
- дієва корекційно-розвиткова робота.
Освітні експерти провели зустрічі з батьками майбутніх учнів спеціальних класів. Разом з адміністрацією шкіл, представниками управлінь освіти та керівниками інклюзивно-ресурсних центрів обговорили майбутню роботу з дітьми.
Які запити мають батьки:
- безпечне та комфортне середовище у школах;
- кваліфіковані асистенти вчителя та вихователя;
- адаптація навчальних програм під індивідуальні потреби кожної дитини;
- доступ дітей і батьків до психологічної підтримки;
- групи продовженого дня та підготовка дітей до шкільного навчання.
Пілотний проєкт стане моделлю для масштабування в інших громадах України.