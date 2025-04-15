Дітей з особливими потребами інтегрують в освітній процес

У трьох громадах України вперше на базі шкіл відкриють спеціальні класи для дітей з особливими освітніми потребами. Вже восени 2025 року спецкласи запрацюють у Бердичеві, Фастові та Стрию, повідомили у МОН.

Спецкласи функціонуватимуть на базі закладів загальної середньої освіти. Їх відкриють на запити і потреби сімей, які виховують дітей з особливими потребами.

Проєкт базується на чотирьох основних засадах:

інклюзивний підхід до навчання;

оновлений зміст освіти з урахуванням індивідуальних потреб дитини;

підготовка педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

дієва корекційно-розвиткова робота.

Освітні експерти провели зустрічі з батьками майбутніх учнів спеціальних класів. Разом з адміністрацією шкіл, представниками управлінь освіти та керівниками інклюзивно-ресурсних центрів обговорили майбутню роботу з дітьми.

Які запити мають батьки:

безпечне та комфортне середовище у школах;

кваліфіковані асистенти вчителя та вихователя;

адаптація навчальних програм під індивідуальні потреби кожної дитини;

доступ дітей і батьків до психологічної підтримки;

групи продовженого дня та підготовка дітей до шкільного навчання.

Пілотний проєкт стане моделлю для масштабування в інших громадах України.