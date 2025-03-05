Досвід інтернату масштабують на інші схожі заклади

У навчальному закладі інтернатного типу вперше на Львівщині облаштували спеціальні кімнати, де учні, які пересуваються на колісних кріслах, житимуть разом з асистентами-ровесниками. Такі кімнати облаштували у Роздільському дитячому будинку-інтернаті. Хлопці з інвалідністю вчитимуться обслуговувати себе у побуті, опановуватимуть професії, щоб згодом стати максимально самозарадними. З Роздолу такий досвід масштабують на інші схожі заклади, повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

«Окрім таких кімнат, відтепер у будинку є інклюзивна кімната для розвитку, де вихованці можуть навчатися через ігри та творчість, сенсорна кімната для релаксації та альтернативної комунікації, навчальний клас та інтерактивні коридори, які сприяють розвитку моторики», – зазначив очільник області.

На ремонт, реконструкцію та облаштування закладу з обласного бюджету виділили понад 17 млн грн, також 5 млн будинок отримав від благодійників. На другому поверсі оновили електропроводку, замінили вікна, двері, санвузли, а також встановили сучасну систему оповіщення, відеонагляду та пожежної сигналізації.

Фото ЛОР і ЛОВА

Цього року в інтернаті встановлять п’ять модульних будиночків для підтриманого проживання вихованців з асистентами, щоб підопічні могли здобувати навички самостійного життя, та створять інклюзивний ігровий майданчик.

У Роздільському будинку-інтернаті постійно проживають хлопці і чоловіки віком від 4 до 18 років, також тут є молодіжне відділення, де мешкають чоловіки від 18 до 35 років з вадами фізичного і розумового розвитку та психічними розладами, які потребують догляду. Нині тут перебувають 84 людей, з яких 16 – внутрішньо переміщені.

Інтернат працює у колишньому костелі кармеліток (фото ЛОР)

Голова опікунської ради закладу Олександра Янович розповіла, що інтернат розміщений в давньому оборонному костелі монастиря кармелітів, які також опікувалися сиротами. Потім тут зробили лісництво для невиліковно хворих, а після Другої світової війни радянська влада виселила монастир, залишивши людей з інвалідністю, а згодом відкрила дитячий інтернат.