Каскад, потужністю 8,0 тис кВт*год, можуть звести упродовж року

Франківська компанія «Деверсіті Груп» планує збудувати три малі ГЕС на території Матеївецької громади. Проти спорудження гідроелектростанцій на річці Прут виступили мешканці села та експерти Всесвітнього фонду охорони природи.

Як йдеться в детальному плані території, оприлюдненому сільрадою 1 травня, під будівництво ГЕС на річці Прут виділені три земельні ділянки у Перериві, Матеївцях та Замулинцях, загальною площею понад 17 га.

Каскад з трьох гідроелектростанцій зведуть на території Матеївецької громади. Фото WWF

Гребля матиме 156 м у довжину, 2,5 метри у висоту, а протяжність каналу складе 290 м. Каскад потужністю 8,0 тис кВт*год можуть звести упродовж року.

Вигляд майбутньої ГЕС. Фото з детального плану території.

У громадських слухання 19 травня взяли участь близько 70 мешканців Матеївецької громади, повідомляє «Інформатор». Представники «Деверсіті Груп» запевняли, що за користування землями громади у місцевий бюджет щороку надходитиме близько 800 тис. грн податків, проте мешканці виступили проти будівництва ГЕС, вбачаючи небезпеку затоплень.

Мешканці Матеївецької громади виступили проти ГЕС на річці Прут. Фото Інформатора.

Проти зведення каскаду гідроелектростанцій на річці Прут виступили експерти Всесвітнього фонду природи «WWF-Україна». Зоозахисники зауважили, що на річках басейну Пруту і Сірету є більше 60 перешкод, які вже загрожують здоров’ю водних екосистем – порушенням гідрологічного режиму річок та шляхів міграції водних організмів, а також втратою біорізноманіття.

«Заявлена потужність планованої МГЕС є мізерною в масштабах загального енергозабезпечення регіону чи країни. Виникає логічне питання щодо альтернативних, менш шкідливих для довкілля, способів генерації енергії. Наприклад, в Коломийському районі існують значні можливості для розміщення сонячних електростанцій, які не несуть таких руйнівних наслідків для річкових екосистем», – зазначили зоозахисники.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Деверсіті Груп» зареєстроване у 2020 році в Івано-Франківську зі статним капіталом у 300 тис. грн. Власниками компанії є бізнесмени з Косівського району Василь та Микола Пророчуки.