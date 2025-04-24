Проти будівництва ГЕС на Черемоші виступив Всесвітній фонд охорони природи

В Івано-Франківській області на гірській річці у селах Розтоки Кутської громади та Голошина Білоберізької громади звести дві ГЕС, загальною потужністю близько 3,5 МВт. Проєкт реалізовуватимуть компанії «Косівгідроенерго» та «Гідропауер», розповів «Суспільному» 23 квітня аналітик «Української природоохоронної групи» Петро Тєстов.

«Це реанімація старих проєктів, що почалися у 2013 році, але були зупинені через спротив людей. На Черемоші потужність ГЕС запроєктована до 3 МВт, на Білому Черемоші – до 480 кВт. Зараз триває процедура оцінки впливу на довкілля, після цього Міндовкілля вирішуватиме, чи надаватиме дозвіл на таке будівництво», – зазначив Петро Тєстов.

За словами голови Кутської громади Дмитра Павлюка, під час громадських слухань у 2015 році більшість жителів села Розтоки підтримали зведення ГЕС.

«Від Міндовкілля нам надійшов лист, що підприємство зараз проводить оцінку впливу на довкілля. У мене є сумніви, чи буде ця ГЕС будуватися через великий бюджет проєкту – близько 8 млн євро», – сказав Дмитро Павлюк.

Жителі села Голошини теж підтримали зведення малої ГЕС, розповів голова Білоберізької громади Дмитро Іванюк. Дві гідроелектростанції вже працюють у сусідньому селі Пробійнівка на річці Білий Черемош.

«Вони сплачують у бюджет громади найбільший з-поміж усіх підприємств податок – 1 млн 600 тис. грн на рік. Працюють і особливої шкоди не несуть. Проблема лише в тому, що десь неестетично ховається частина річки, бо забирається в трубу», – зазначив Дмитро Іванюк.

Раніше, проти будівництва ГЕС на Черемоші виступив Всесвітній фонд охорони природи, зазначивши, що реалізація проєкту зашкодить екосистемі басейну гірської річки, де живуть червонокнижні тварини, а також порушить міжнародні зобов’язанням України перед ЄС, які є рамковою умовою програми Ukraine Facility.

Додамо, що Черемош утворюється в результаті злиття двох гірських річок — Білого та Чорного Черемошу. Загальний перепад висот її течії становить близько 280 метрів і водойма є популярною серед рибалок та рафтерів. Річка, протяжністю близько 80 км, тече вздовж меж Івано-Франківської та Чернівецької областей, та впадає у Прут поблизу села Неполоківці Кіцманського району.