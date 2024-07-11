Малу ГЕС планують збудувати на річці Свіча у Вигоді

Майже півсотні мешканців Вигодської громади 10 липня прийшли на сесію селищної ради з протестом проти будівництва малої гідроелектростанції на річці Свіча. Після цього депутати не проголосували за відведення землі під ГЕС компанії «Екоенергетика».

Під час сесії у Вигоді розглядали рішення про відведення ТзОВ «Екоенергетика» земельної ділянки, площею 0,1 га зі зміною її призначення – для розміщення об’єктів енергогенеруючих підприємств. Після зауважень мешканців громади депутати рішення не підтримали. Як повідомляє сайт «Інформатор», з 15 депутатів, присутніх у залі, 6 виступили проти, 8 утримались, 1 не голосував.

За словами голови Вигодської селищної ради Миколи Мацалака, тепер «Екоенергетика» не зможе робити наступних кроків для будівництва малої ГЕС на річці Свіча.

«Щоправда, вони можуть звертатися щодо винесення цього ж питання на майбутніх сесіях. Думаю, найближчим часом цього не буде, адже вони побачили реакцію і спротив громади», — зазначив Микола Мацалак.

Представник «Екоенергетики» Юрій Дубас у коментарі «Суспільному» розповів, що підприємство має всі необхідні документи для зведення малої гідроелектростанції.

«Пʼять років тому ми запропонували проект встановлення ГЕС потужністю 500 кВт. На жаль, протягом цих пʼяти років думка громади не змінюється. І ця думка не є конструктивною. Люди маніпулюють думкою громадськості та чинять тиск на депутатів. Ми не відмовляємося від ідеї, будемо продовжувати подавати необхідні документи до всіх відповідних інстанцій для того, щоб це питання було актуальним. І вважаємо, що рано чи пізно наша думка буде почута, і ми зможемо разом реалізувати цей проект», – сказав Юрій Дубас.

Додамо, що земельну ділянку площею 0,1 га на 5 років в оренду ТзОВ «Екоенергетика» дозволила передати Вигодська селищна рада попереднього скликання на чолі з Ярославом Наумом у листопаді 2018 року. Дізнавшись про майбутнє будівництво на річці Свіча, мешканці Вигоди зібрали підписи проти розміщення ГЕС – і в серпні 2021 року депутати скасували своє рішення. Після позову «Екоенергетики» Івано-Франківський окружний адміністративний суд у грудні 2021 року рішення селищної ради визнав протиправним та скасував його. У Вигоді подали на це рішення апеляцію, та в 2022 році скаргу залишили без задоволення.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТзОВ «Екоенергетика» зареєстрована у Вигоді у 2013 році. Власниками компанії є харків’яни Олег Кисельов, Володимир Гурко і Павло Манасьян та кияни Павло Татарчук і Микола Негрич. Останній двічі обирався депутатом Київської міської ради від БПП та «УДАРУ».