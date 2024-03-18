Президент Українсько-австрійської асоціації Альфред Праус

Українсько-австрійська асоціація запропонувала будівництво малих гідроелектростанцій на Львівщині. Проект планують здійснювати спільно з австрійськими компаніями, які мають необхідні технології та досвід у цій галузі, використовуючи австрійське обладнання. Про це на зустрічі з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким 18 березня повідомив президент Асоціації Альфред Праус.

Сторони обговорили потенційні двосторонні проекти та залучення інвесторів до їхньої реалізації.

«Впровадження гідроелектростанцій може бути пілотним проектом. Зацікавлений інвестор повинен мати належну документацію, знайти виробника обладнання, готового надати його, опрацювати та встановити ціну, а також укласти кредитний договір з банком», – повідомляє департамент економічної політики ЛОВА.

Також посадовці ЛОВА озвучили інші сфери, які можуть бути цікаві інвесторам: