Для обігріву теплиць будуть використовувати геотермальну енергію

Українське представництво угорської компанії Triosan Holding у 2024 році розпочне поблизу міста Мостиська на Львівщині будівництво інноваційного комплексу теплиць для вирощування теплолюбних овочів – помідорів, болгарського перцю тощо. Особливість комплексу полягає в тому, що для його обігріву використовуватимуть геотермальну енергію. Такий проект реалізовується в Україні вперше.

Відповідний меморандум про співпрацю між ТОВ «Тріосан Холдинг Україна», ЛОВА та Львівською облрадою підписаний у вівторок, 28 листопада, повідомляє прес-служба Львівської обласної військової адміністрації.

ТОВ «Тріосан Холдинг Україна» засноване у вересні 2020 року Юрієм Ковальчуком та Олександром Кунцівим – підприємцями, пов’язанами із будівництвом та енергообладнанням. Ще у 2021 році поблизу міста Мостиська на Львівщині мало розпочатись будівництво геотермальної станції і комплексу теплиць. Ввести об’єкти в експлуатацію частково мали у 2023 році.

Тепер планується, що будівництво тепличного комплексу розпочнеться у 2024 році, а перша черга почне роботу вже у 2025. Як і два роки тому, у проекті зазначено, що комплекс теплиць зможе забезпечити роботою близько 180 людей.

Комплекс теплиць із геотермальною станцією розташовуватиметься на площі 29,7 га і 4,5 га відповідно. Раніше планувалося, що загальна виробнича потужність всіх п’яти пускових комплексів разом становитиме 7,5 тис. тонн готової продукції на рік.

У тепличному комплексі вирощуватимуть томати, огірки, перець, салат, адже через тимчасову окупацію півдня України є дефіцит тепличних овочів.

У проект інвестують 70 млн євро. Для цього ТОВ «Тріосан Холдинг Україна» підписало договір з фінансовою компанією із США, кажуть у ЛОВА.

Використання геотермальних ресурсів дозволить теплицям не залежати від газопостачання, а економія газу на рік становитиме 8 млн кубометрів.

Довідка:

Компанія «Тріосан Холдинг Україна» заснована Юрієм Ковальчуком і Олександром Кунцівим, які також пов’язані із компаніями «Тріосан Холдинг Агро» і «Тріосан Холдинг Енерджі». Останньою керує Наталія Кунців, імовірно, дружина Олександра Кунціва.

Подружжя також має будівельний бізнес у Тернополі (компанії «Макбуд» і «Новітні будівельні технології») та у Львівській області («НВК Груп») і пов’язане із компаніями, що постачають обладнання великим енергетичним компаніям України. Так, Олександр Кунців є керівником консорціуму «Генерація», одним із засновників якого є ТОВ «Кавер Енерджі Плюс», яке лише у 2023 році виграло державних тендерів на постачання енергетичного обладнання на понад 200 млн грн (клієнтами компанії є «Львівтеплоенерго», НЕК «Укренерго», «Львівська залізниця», «Хмельницьктеплоенерго» та інші).

Угорська компанія Triosan Holding, згідно з даними на її сайті, заснована у 2015 році та займається геотермальними проектами, будівництвом теплиць, продажем електроенергії в країнах Європи.

У 2020 році компанія підписувала меморандуми з Україною про розвідку геотермальних джерел і буріння свердловин, зокрема тоді ішлося про можливу реалізацію проекту геотермального комплексу в Брюховичах на Львівщині та проекти з використання геотермальної енергії у західному регіоні України.

Через низку компаній Юрій Ковальчук та Олександр Кунців із ТОВ «Тріосан Холдинг Україна» пов’язані із Андрієм Борисом, колишнім директором представництва Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (ДІФКУ) у Львові, який брав участь у підписанні меморандуму у 2020 році.