Володимир Зеленський заявив, що буде розвивати відносини з обома американськими партіями незалежно від того, хто виграє на виборах

Під час пресконференції з українськими журналістами 15 липня Володимир Зеленський заявив, що відносини України та Республіканської партії США будуть розвиватися незалежно від результатів президентських виборів у Сполучених Штатах. Президент підкреслив, що його не лякає перемога республіканця Дональда Трампа, який виступає проти допомоги Україні у війні проти Росії.

«Що стосується закінчення війни, яке бачення у потенційного президента, одного з кандидатів на посаду президента Трампа: загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, що якщо пан Дональд Трамп стане президентом, то ми будемо працювати. Я цього не боюсь», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента, Україна готова співпрацювати з будь-якою політичною силою в США. Зеленський зазначив, що серед Республіканської партії суттєва частина політиків виступає за підтримку України та надання їй військової допомоги. Водночас, за словами Володимира Зеленського, у партії існують різні позиції, «більш праві, радикальні».

Нагадаємо, вибори президента в США заплановані на листопад 2024 року. На виборчих перегонах виступають кандидати від Демократичної партії (чинний президент Джо Байден) та Республіканської (експрезидент Дональд Трамп).

За останніми опитуваннями New York Times, Трамп, на якого нещодавно скоїли замах під час передвиборчого мітингу, має підтримку 49% зареєстрованих виборців, у той час, коли Джо Байден – 41%.

Трамп неодноразово заявляв, що в разі його перемоги одразу «закінчить війну в Україні». Втім, як саме він планує це зробити, експрезидент США не повідомив.