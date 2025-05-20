ТЦ «Сихів» та прилеглу територію планують осучаснити

У Львові планують реконструювати торговий центр «Сихів», а також збудувати торговий пасаж із дворівневим паркінгом замість павільйонів і торгових рядів поруч. Територію між ТЦ і пасажем хочуть зробити інклюзивним громадським простором. Про це йшлося на засіданні Архітектурно-містобудівної ради Львова, яке відбулося 15 травня.

Концепцію оновлення території в районі вулиці Сихівської представив головний архітектор проєкту Юрій Столяров. За його словами, переоблаштування торгових приміщень чинного торгового центру і прилеглого ринку, а також створення нового громадського простору суттєво вплинуть на центральну частину Сихова.

«Із одного боку є один ринок, який функціонує як ТЦ і критий ринок, а також інший об’єкт, що функціонує як ринок у вигляді торгових рядів, павільйонів. Між ними фактично відсутній комфортний зв’язок. Насправді ця концепція має на меті не лише зробити ці об’єкти більш комфортними і сучасними, а й впорядкувати всю територію та зробити її інклюзивною», – заявив він.

Згідно з планами, пропонується добудувати до п’ятиповерхового ТЦ «Сихів» триповерхову будівлю. Наразі у торговому центрі є маленький паркінг на 10 автомобілів, його хочуть перебудувати таким чином, щоби там могли поміститися 40 авто. Майбутня триповерхова прибудова має з’єднатися із чинним ТЦ. На перших поверхах об’єднаного комплексу хочуть розмістити об’єкти громадського харчування.

Водночас на іншій ділянці, де нині є торгові ряди і павільйони – так званий базар на «Іскрі» – пропонують збудувати двоповерхову будівлю у форматі пасажу із дворівневим паркінгом на 200 місць. Наразі архітектори розробили два проєкти майбутнього пасажу.

Схема розташування оновленого ТЦ та пасажу, скріншот відео

Територію між цими комплексами пропонують перетворити на громадський простір. Окрім того, торгівлю з вулиці планують повністю забрати й перемістити у криті приміщення.

«Цю всю територію впорядкують і зроблять безбар’єрною та інклюзивною. Павільйони розташовані один біля одного, покриття не є інклюзивним для руху на колісних кріслах. Також тут не був реалізований підземний ринок. Він перетворився на хаотичні павільйони, які треба звідси забирати, бо вже жодного підземного ринку тут не буде», – наголосив під час презентації Юрій Столяров.

Один з варіантів прибудови до ТЦ «Сихів», скріншот відео

За словами архітектора, наразі готуються два містобудівні розрахунки щодо оновлення території навколо ТЦ «Сихів», а потім планується отримання містобудівних умов та обмежень.

Нагадаємо, власником ТЦ «Сихів» є львівське ТзОВ «Замок». Компанія має в оренді кілька земельних ділянок під торговим центром, а також неподалік нього, де планують збудувати пасаж. В народі цей об’єкт називають «базар на Іскрі». «Замок» також володіє авторинком «Зелене Коло» на вул. Зеленій.

Згідно з даними YouControl, бенефіціарами цього товариства є львівські підприємці Раїса Довгенко (25% статутного капіталу), Василь Куриляк (25%), Віктор та Оксана Первачуки (по 12,5%), а також житель Зубри Зіновій Урсул (25%).

Як писав сайт журналістських розслідувань NGL.media, Василь Куриляк одночасно є проректором з адміністративно-господарської роботи Львівського національного університету ім. Івана Франка. А Зіновій Урсул, колишній голова Галицької районної адміністрації, був підозрюваним у так званій «справі дітей», яку так і не дорозслідували (йшлося про угруповання, яке продавало новонароджених за кордон).