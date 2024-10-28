Завод «Іскра» з 2019 року перебуває у передбанкрутному стані

Господарський суд Львівської області 17 жовтня затвердив план фінансового оздоровлення (санації) Львівського електролампового заводу «Іскра» до 2034 року. Згідно з планом, завод має десять років, щоб віддати борги кредиторам. Частину боргів «Іскра» погасить власним майном. Сайт Liga.net з посиланням на ухвалу суду повідомляє, що план передбачає погашення 2,7 млрд грн заборгованості, списання штрафних санкцій та збереження виробництва електроламп.

Завод «Іскра» має статус передбанкрутного з 2019 року. Кредитори у вересні 2024 року погодились на план фінансового оздоровлення, згідно з яким борги розтермінують на десять років. За цей час завод повинен одночасно вести господарську діяльність і поступово розраховуватися з кредиторами.

В ухвалі суду йдеться, що кредитор ТзОВ «Торговий дім Львівського електролампового заводу "Іскра"» матиме право продати заставлене майно. Після зміни власника на це майно, вимоги ТзОВ «ТД ЛЕЛЗ "Іскра"» розміром 490,5 млн грн вважатимуть погашеними. Крім цього, кредитори погодилися списати пов'язані зі штрафними санкціями борги на загальну суму 975,2 млн грн.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, у власності «Іскри» є земельна ділянка у Самборі площею 0,05 га, торговельна марка Tes-lamps. Завод володіє 37 об'єктами нерухомості. Йдеться про будинки та приміщення у Львові, Самборі, Моршині, селі Вільшаник на Самбірщині, Збаражі на Тернопільщині. Також у користуванні «Іскри» є 15 тягачів, ще 12 транспортних засобів завод орендує.

Суддя Андрій Морозюк підтримав план санації замість ліквідації підприємства. План оздоровлення дозволить погасити 2,69 млрд грн боргів, а за умови ліквідації погашення становило б лише 1,72 млрд грн. Суд вважає, що завод є важливим платником податків для Львова і єдиним національним виробником ламп у регіоні.

Додамо, що на заводі «Іскра» виробляють лампи із повним циклом. Завод розташований у промисловій зоні Сихова на Вулецькій, 14. Керівником заводу з 2008 року є Мирон Костів. За інформацією Contr Agent, прибуток компанії у 2023 році становив 826 тис. грн при чистому доході 139,3 млн грн.