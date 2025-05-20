Компостувальна станція у Львові отримала нове обладнання
Новини Львова від ZAXID.NET за 20 травня
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У вівторок, 20 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Нове та сучасне обладнання. Компостувальна станція у Львові отримала дробарку та навантажувач.
- Пам'ятка архітектури національного значення. У Волі-Гомулецькій реставрують унікальну церкву 18 століття.
- Вперше в історії. Ветерани на протезах вирушили до підніжжя Евересту з благодійною місією.
- Літо на Львівщину прийде у червні. Натомість найближчими днями погода і далі буде мінлива.
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