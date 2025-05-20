Юрій Бобак (ліворуч) під час обрання запобіжного заходу у Галицькому райсуді 9 травня

У вівторок, 20 травня, Львівський апеляційний суд збільшив розмір застави із 514 тис. грн до 908 тис. грн для підозрюваного у шахрайській схемі «Рубікон Груп» Юрія Бобака.

Як повідомляв ZAXID.NET, колишні керівники та працівники «Рубікон Груп» підозрюються у масштабному шахрайстві. Йдеться про Тараса Іваня, Івана Горпинюка, Юрія Бобака та Ірину Іваник, які ошукали вкладників кількох ЖК.

9 травня 2025 року чотирьох підозрюваних арештували з правом вийти під застави: для Тараса Іваня та Івана Горпинюка розмір застави встановили по 5,7 млн грн, а для Ірини Іваник та Юрія Бобака – по 514 тис. грн. На усі ухвали були подані апеляційні скарги. Відомо, що за Ірину Іваник та Юрія Бобака внесли застави. Суд також арештував майно підозрюваних у будівельній афері «Рубікон Груп».

20 травня Львівський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора та збільшив розмір застави для Юрія Бобака із 514 тис. грн до 908 тис. грн, до сплати повної суми він перебуватиме під вартою. Як повідомили ZAXID.NET ошукані вкладники, які були присутні на засіданні суду, суддя запитала Юрія Бобака, хто вніс за нього заставу, на що той відповів, що тесть продав земельну ділянку біля Emily Resort бізнесмену Григорію Козловському.

Невдовзі Львівський апеляційний суд розгляне й скарги на ухвали Галицького райсуду про обрання запобіжних заходів для Тараса Іваня, Івана Горпинюка та Ірини Іваник.

Колишнє керівництво та працівники ТзОВ БіК «Рубікон Груп» ошукали вкладників ЖК Rubicon City на вул. Кільцевій у Винниках, ЖК «Етно Дім» у селі Горішній Давидівської громади та ЖК Pictorial на вул. Володимира Великого.

Про будівельну аферу «Рубікону» стало відомо у 2023 році, після зміни керівництва. Замість Тараса Іваня та Івана Горпинюка посади директорів зайняли люди, близькі до Олександра Веремєнка, відомого в певних колах під прізвиськом «Тімофєй». Мова йде про Інну Гищук, Ігоря Іваника та Віталія Коваленка.

Компанія, яка й раніше не дотримувалась термінів здачі своїх будинків та мала постійні проблеми із підключенням комунікацій до свіжозведених ЖК, повністю припинила роботи на будмайданчиках. Після повної зупинки будівельних робіт, сторони намагались домовитись, але ніхто не хотів поступатись, через що вкладники трьох ЖК вимушені були звернутись до поліції.

Зараз у суді перебуває одразу кілька проваджень за фактом шахрайства зі сторони колишніх директорів компанії-забудовника.