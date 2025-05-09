Ексдиректор компанії «Рубікон Груп» Тарас Іваньо (у центрі) під час обрання запобіжного заходу

У п’ятницю, 9 травня, Галицький райсуд Львова обрав запобіжні заходи ексдиректору скандальної будівельної компанії ТзОВ БіК «Рубікон Груп» Тарасу Іваню, його бізнес-партнерам Юрію Бобаку, Ірині Іваник та власнику інвестиційного фонду «Глоріон» Івану Горпинюку. Усіх підозрюваних відправили під варту з можливістю вийти під застави від 514 тис. грн до 5,7 млн грн.

Слідчі 7 травня повідомили Тарасу Іванью, Івану Горпинюку, Ірині Іваник та Юрію Бобаку про підозри в шахрайстві за ч. 2, 3 та 4 ст. 190 ККУ. Галицький райсуд мав розглянути клопотання про обрання запобіжних заходів 8 травня, але усі підозрювані просили перенести засідання.

Під стінами суду збирались кілька десятків вкладників ЖК «Етно Дім», які принесли плакати з написами «Гроші взяли – квартири не збудували», «Рубікон – шахраї та злодії». Потерпілі розповідали, що прийшли на засідання, бо хочуть, щоб фігуранти будівельної афери понесли відповідальність за те, що позбавили їх та інших сімей житла.

Ошукані вкладники «Рубікону» під будівлею Галицького райсуду 8 травня

9 травня суддя Галицького райсуду Львова Наталія Зубачик обрала усім чотирьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів з можливістю внесення застави, частково задовольнивши клопотання прокурора.

Для Тараса Іваня, який підозрюється у заволодінні понад 30 млн грн, та Івана Горпинюка розмір застав становить по 5,7 млн грн, хоча прокурор просив тримання під вартою без визначення застав.

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Ірині Іваник встановили 514 тис. грн застави, таку ж заставу встановили Юрію Бобаку – прокурор клопотав про встановлення йому застави у 1,5 млн грн, але суму зменшили через наявність у підозрюваного третьої групи інвалідності. Підозрювані ще можуть подати апеляцію на ухвалу суду.

Колишнє керівництво та працівники ТзОВ БіК «Рубікон Груп» ошукало вкладників ЖК Rubicon City на вул. Кільцевій у Винниках, ЖК «Етно Дім» у селі Горішній Давидівської громади та ЖК Pictorial на вул. Володимира Великого.

Про будівельну аферу «Рубікону» стало відомо у 2023 році, після зміни керівництва. Замість Тараса Іваня та Івана Горпинюка посади директорів зайняли люди, близькі до Олександра Веремєнка, відомого в певних колах під прізвиськом «Тімофєй». Мова йде про Інну Гищук, Ігоря Іваника та Віталія Коваленка.

Компанія, яка й раніше не дотримувалась термінів здачі своїх будинків та мала постійні проблеми із підключенням комунікацій до свіжозведених ЖК, повністю припинила роботи на будмайданчиках. Після повної зупинки будівельних робіт, сторони намагались домовитись, але ніхто не хотів поступатись, через що вкладники трьох ЖК вимушені були звернутись до поліції.

Зараз у суді перебуває одразу кілька проваджень за фактом шахрайства зі сторони колишніх директорів компанії-забудовника. У жовтні 2024 року суд арештував ділянку площею 2,2 га під ЖК «Етно Дім», однак пізніше суд скасував цю ухвалу.

Зазначимо, що корпоративні суперечки не завадили сторонам конфлікту продовжувати та розвивати власний бізнес. Зокрема, компанія Марти Іваньо «Богемія» збудувала біля озера у Мостиськах готельний комплекс, а сам Тарас Іваньо відкрив будівельну фірму в Польщі та анонсував нове будівництво в Львові та Ужгороді. Щоправда після розголосу польський бізнес-партнер Тараса Іваня вийшов із переліку засновників.