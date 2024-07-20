Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом вперше з 2021 року

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з колишнім президентом США та бізнесменом Дональдом Трампом. Про це повідомив у суботу, 20 липня, Володимир Зеленський.

«Говорив із Дональдом Трампом. Привітав його з номінацією від Республіканської партії та засудив жахливий замах у Пенсильванії. Побажав сил та абсолютної безпеки надалі», – повідомив Володимир Зеленський.

У розмові Зеленський відзначив «життєву важливість» двопартійної та двопалатної підтримки України з боку США. Він підкреслив, що країна буде завжди вдячною США за допомогу у боротьбі проти Росії.

«Домовились із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим», – повідомив Володимир Зеленський.

Телефонну розмову підтвердив у Truth Social Дональд Трамп, який назвав її «дуже гарною» та заявив, що «покладе край» російсько-українській війні після можливого переобрання.

«Я вдячний президенту Зеленському за те, що він протягнув руку допомоги, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу край війні, яка коштувала стільки життів і спустошила незліченну кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть об’єднатися та домовитися про угоду, яка покладе край насильству та прокладе шлях до процвітання», – заявив Дональд Трамп.

Розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа стала першою з 2021 року, коли закінчився президентський термін республіканця.

Зазначимо, раніше світові ЗМІ повідомили про те, що Володимир Зеленський та Дональд Трамп проведуть телефонну розмову на тлі занепокоєння політикою американського кандидата щодо війни Росії проти України, якщо він переможе на президентських виборах у США в листопаді.

Попри те, що Трамп не оприлюднював його плану щодо України, раніше він заявляв, що може завершити війну «одним дзвінком». Крім того, на дебатах із Джо Байденом 28 червня Трамп засудив Росію та назвав вимоги Владіміра Путіна про вивід українській військових з окупованих регіонів і відмову від членства в НАТО «неприйнятними».

15 липня Володимир Зеленський заявив, що буде розвивати відносини України та США розвиватимуться незалежно від того, якого кандидата оберуть на президентських виборах восени. За словами президента, Україна готова співпрацювати з будь-якою політичною силою в США. Зеленський зазначив, що серед Республіканської партії суттєва частина політиків виступає за підтримку України та надання їй військової допомоги.