У ніч на 10 квітня в окупованому Перевальську Луганської області було завдано удару по ремонтно-механічному заводу, який російські війська використовували у військових цілях. Про це у суботу, 11 квітня, повідомили представники партизанського руху «АТЕШ».

За даними агентів, попри те, що підприємство офіційно не працює вже кілька років, окупанти фактично переобладнали його під ремонтну базу для військової техніки. Зокрема, на територію заводу регулярно доправляли пошкоджені машини, які після відновлення знову поверталися до строю. Також фіксувалося активне переміщення військової техніки, а сам об’єкт перебував під охороною.

Ремонтно-механічний завод росіян у Перевальську

За попередньою інформацією, внаслідок атаки завод зазнав пошкоджень. Остаточні наслідки наразі уточнюються.

У «АТЕШ» додали, що продовжують моніторити ситуацію навколо об’єкта.

Нагадаємо, що у ніч на суботу, 11 квітня, дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї Росії, там зайнялася пожежа. Станція зазнала ушкоджень вже вдруге за тиждень.