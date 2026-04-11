Над нафтобазою в Кримську піднявся стовп диму

У ніч на суботу, 11 квітня, дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї Росії, там зайнялася пожежа. Станція зазнала ушкоджень вже вдруге за тиждень, повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Про атаку на регіон повідомив оперативний штаб Краснодарського краю. Там заявили, що на території нафтобази в селищі Кримськ нібито впали уламки.

На відео, оприлюдненому в соцмережах, чутно момент вибуху, а також те, як росіяни увімкнули сигнал повітряної тривоги. Згодо місцеві мешканці показали фото, на яких видно стовп диму та пожежу на території нафтобази.

«Атакували нафтопровідну станцію “Кримська” – її добивають вдруге за тиждень», – повідомив Андрій Коваленко.

Зазначимо, станція «Кримська» займається перекачуванням нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами росіян. Йдеться про нафтошляхи «Тихорецьк — Новоросійськ 2,3», «Кримськ — Грушова», «Кримськ — Краснодар» та нафтопродуктопроводу «Тихорецьк — Новоросійськ 1». Станція транспортує нафту до порту в Новоросійську, Афіпського та Ільського НПЗ. 9 квітня її атакували безпілотники – там зайнялася пожежа.

Крім того, вночі 11 квітня вибухи лунали у російському місті Твєрь. За словами коваленка, там розташовані нафтобази.

На відео, оприлюднених в мережі, видно кілька потужних вибухів. За даними телеграм-каналу Exilenova+, атака могла припасти на район індустріального парку «Лазурний», де розташований ФГКУ «Комбинат „Красная заря”» Росрезерва.

У пресслужбах Генштабу ЗСУ та російського міністерства оборони ситуацію наразі не коментували.