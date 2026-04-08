Пожежа в анексованій Феодосії 8 квітня

У ніч на середу, 8 квітня, мешканці Феодосії в анексованому Криму чули вибухи та бачили пожежу на місцевій нафтобазі. За даними моніторингових телеграм-каналів, дрони атакували нафтобазу «Морський нафтовий термінал».

Окупаційна російська влада Феодосії пожежу на нафтобазі не підтверджувала. Там заявили, що «у зв’язку з ситуацією, що склалася» закрито проїзд транспорту кількома вулицями.

Телеграм-канал Supernova+ повідомив, що на нафтобазі горять два резервуари. Як зазначає телеграм-канал Exilenova+, уночі сяйво від пожежі було видно «за десятки кілометрів».

Генеральний штаб Збройних сил України раніше заявляв, що АТ «Морський нафтовий термінал» в анексованому Криму – «ключовий вузол постачання паливо-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів і тимчасово окуповані території півдня України». Цей термінал є найбільшим у Криму з пропускною спроможністю 12 млн тонн нафтопродуктів на рік і ємностями для одночасного зберігання 250 тис. тонн продукції.

Раніше цей термінал неодноразово зазнавав атак Сил оборони України. За час повномасштабної війни було уражено 12 із 34 резервуарів.

Зауважимо, на час публікації новини українська сторона офіційно не коментувала наслідки нічної атаки на Росію та окуповані нею території.