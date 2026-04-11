Загалом Україна повернула 175 військових і семеро цивільних

Під час обміну полоненими у суботу, 11 березня, повернулись пʼятеро військових з Львівщини. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Серед воїнів, яких сьогодні визволили з полону, є п'ятеро жителів Львівщини. Деталі повідомлю згодом», – зазначив голова ОВА.

Загалом під час обміну 11 квітня в Україну повернулись 175 українських захисників та семеро цивільних. Більшість були в полоні з 2022 року.

Серед тих, хто повернувся, захисники Маріуполі, ЧАЕС, військові, які служили на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені.

Нагадаємо, останній обмін військовополоненими відбувся 6 березня. Тоді до України повернулися 15 захисників із Львівщини.