Відповідно до Правил дорожнього руху України, використання протитуманних фар регламентован

В осінньо-зимовий період актуальною темою стає використання протитуманних фар. Проте багато водіїв не дотримуються правил їх використання, що може призвести до штрафів і створення небезпечних ситуацій на дорозі, пише Avtosota.

Правила використання протитуманних фар

Відповідно до Правил дорожнього руху України, використання протитуманних фар регламентовано. Передні протитуманні фари можна включати у будь-яку пору року та за будь-яких погодних умов. Однак є важливе обмеження: вдень їх дозволяється використовувати окремо, а вночі вони повинні працювати у поєднанні з ближнім або далеким світлом. Таке правило спрямоване на те, щоб запобігти засліпленню зустрічних водіїв та покращенню видимості на дорозі.

Задні протитуманні фари, на відміну від передніх, повинні включатися лише в умовах недостатньої видимості, наприклад під час туману, сильного дощу або снігопаду. Включення задніх протитуманок в інших умовах є порушенням і може спричинити штраф у розмірі 510 гривень. Це пов’язано з тим, що червоне світло задніх протитуманних фар може заважати водіям, створюючи ризик аварійних ситуацій.

Чому важливо дотримуватись правил

Неправильне використання протитуманних фар має кілька наслідків:

Загроза безпеці. Використання задніх протитуманних фар у ясну погоду може засліпити водіїв ззаду та знизити їхню здатність адекватно реагувати на дорожню ситуацію. Штрафи та адміністративна відповідальність. У разі зупинення поліцією за порушення правил використання освітлення водій ризикує отримати штраф. Ба більше, систематичні порушення можуть спричинити більш серйозні заходи з боку правоохоронних органів.

Рекомендації для водіїв

Щоб уникнути небезпечних ситуацій, водіям варто дотримуватися таких рекомендацій: