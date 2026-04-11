Новий майданчик для дронів росіяни будуть у районі міста Орел

Російські війська продовжують розбудову інфраструктури для запуску ударних безпілотників типу «Шахед» поблизу кордону з Україною. Як повідомив у суботу, 11 квітня, партизанський рух «АТЕШ», новий об’єкт зводять в Орловській області.

За даними партизанів, новий майданчик для дронів росіяни будуть у районі міста Орел – менш ніж за 200 км від українського кордону. На цій локації фіксується активне будівництво капітальних бетонних споруд, які можуть використовуватися для зберігання та підготовки дронів до запуску.

У «АТЕШ» зазначають, що раніше на цій території вже спостерігалася підвищена активність, а додаткова розвідка підтвердила розширення об’єкта.

«Зафіксовано будівництво капітальних бетонних складів для зберігання та підготовки «шахедів» до запусків. Переміщення особового складу та транспорту не припиняються, а будівельні роботи продовжуються, що вказує на модернізацію чи розширення інфраструктури», – додають у дописі.

Розташування нової бази для запуску БпЛА

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що український військовий вперше у світі зміг знищити два російські ударні безпілотники типу «Шахед» перебуваючи на відстані близько 500 км від цілей.