Для безпечного очищення скла уникайте використання підручних предметів

Зимовий період приносить водіям типову проблему – замерзле лобове скло. Багато водіїв намагаються швидко позбутися льоду, але часто припускаються поширених помилок, які можуть призвести до пошкодження скла, пише Avtosota.

Небезпечним є використання окропу, оскільки різкий перепад температур може викликати тріщини. Натомість краще використовувати спеціальні засоби, такі як рідини антиобмерзаючі або просто теплу воду в пакеті, щоб поступово розтопити лід.

Починати очищати лобове скло від льоду потрібно з холодного обдування, поступово підвищуючи температуру. Занадто гаряче повітря, спрямоване відразу на холодне скло, може призвести до утворення тріщин. Крім того, важливо спрямовувати потік повітря прямо на скло, що запобігає утворенню конденсату.

Для безпечного очищення скла уникайте використання підручних предметів, як-от кредитних карток, тому що це може призвести до подряпин.У спеціалізованих магазинах можна знайти льодові скребки, які забезпечують безпечне та ефективне очищення скла. Використовуйте їх плавними рухами зверху вниз і з боку на бік, щоб не залишати розлучень і уникнути пошкоджень.