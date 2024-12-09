Зубна паста залишає на склі тонку непомітну плівку, яка ефективно запобігає запотіванню

Взимку багато водіїв стикаються із проблемою запотівання скла, що створює значні незручності. Відбувається це через особливості зимової погоди – високу вологість повітря, дощ і сніг, а також через велику різницю температур між салоном автомобіля і вулицею, пише Ukr.Media.

Однак запобігти проблемі можна швидко і легко. Для цього слід нанести невелику кількість зубної пасти (або піни для гоління – ефект буде однаковий) на м'яку тканину і ретельно протерти їй шибки з внутрішньої сторони автомобіля.

Зубна паста залишає на склі тонку непомітну плівку, яка ефективно запобігає запотіванню.