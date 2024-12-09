Для чого водії наносять зубну пасту на вікна автомобілів: корисний лайфхак
Зубна паста залишає на склі тонку непомітну плівку, яка ефективно запобігає запотіванню
Взимку багато водіїв стикаються із проблемою запотівання скла, що створює значні незручності. Відбувається це через особливості зимової погоди – високу вологість повітря, дощ і сніг, а також через велику різницю температур між салоном автомобіля і вулицею, пише Ukr.Media.
Однак запобігти проблемі можна швидко і легко. Для цього слід нанести невелику кількість зубної пасти (або піни для гоління – ефект буде однаковий) на м'яку тканину і ретельно протерти їй шибки з внутрішньої сторони автомобіля.
Зубна паста залишає на склі тонку непомітну плівку, яка ефективно запобігає запотіванню.
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