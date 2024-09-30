Кузов автомобіля як взимку, так і влітку піддається негативному впливу навколишнього середовища

Кузов автомобіля щодня піддається негативному впливу навколишнього середовища. Влітку – це пекучі промені сонця, через які поступово вицвітає фарба. А взимку – хімічні реагенти, якими посипають дороги для кращого зчеплення. Також з-під коліс інших машин летять піщинки та дрібні камінчики, від яких залишаються сліди на кузові. Подряпини дрібні і практично непомітні, але з часом лакофарбове покриття потьмяніє. Щоб цього не допустити, треба користуватися спеціальними захисними засобами. Про найпопулярніші способи розповідає AFS.

Антигравійна плівка. Антигравійний захист – це щільна поліуретанова плівка прозорого кольору. Вона захищає найбільш вразливі кузовні деталі: бампера, пороги, фари і передню частину капота.

Для кожного авто антигравійна плівка відрізається. Нанесення краще доручити професіоналові. З більшості ракурсів її не видно, але якщо придивитися, то знайти межі все ж можна. Антигравійна плівка захищає від подряпин і порізів. Також її складно проткнути.

фото AFS

Основні переваги такої бронеплівки на авто:

відмінний захист кузова;

непомітність;

термін служби – 5-10 років;

швидке нанесення.

Вінілова плівка. У порівнянні з антигравійною вінілова плівка має меншу товщину та щільність. Зате коштує в два рази дешевше. Буває прозорою, кольоровою, з малюнком. Рівень захисту – середній. Від піску і дрібних камінців слідів не буде, але від подряпин і порізів вона не захистить.

Наноситься вінілова плівка на весь кузов автомобіля. При частковому відклеюванні або пошкодженні її здирають і клеять нову.

фото AFS

Основні плюси цієї плівки на авто:

швидка поклейка;

доступна ціна;

можливість змінити колір авто.

Рідке скло. Це поліроль, який кристалізується і утворює досить тверду глянцеву поверхню прозорого кольору. Рідке скло надає поверхні машини красивого блиску та водовідштовхувального ефекту. Але найголовніше – це високий рівень захисту.

Поліроль захищає від піску, дрібних камінчиків і навіть невеликих гілок. Можливо, вони подряпають глянцеву поверхню, але на фарбі не залишиться сліду. Крім того, транспортний засіб можна навіть мити «активною піною». Саме тому рідке скло на авто вважається одним з кращих рішень для захисту кузова.

Вистачає його на рік. Наноситься рідке скло як твердий поліроль.

Основні переваги:

низька вартість ($ 200-300);

легке і швидке нанесення (кілька годин);

надійний захист від дрібного абразиву;

красивий і дорогий блиск;

захист від ультрафіолетових випромінювань;

антистатичний ефект.

Інші види захисту кузова авто

Останнім часом серед водіїв набуває популярності так звана нанокераміка. Кварцові засоби створюють додатковий шар на кузові автомобіля, тож лакофарбове покриття залишається неушкодженим. Піддається пошкодженню від зовнішнього середовища тільки верхній шар нанокераміки. Нанокераміка наноситься на кузов в кілька шарів і забезпечує хороший захист від піску, камінчиків та інших негативних впливів терміном від одного року, в залежності від кількості шарів. Перед нанесенням нанокераміки обов’язковою умовою є – полірування лакофарбового покриття, для додання максимального блиску. Матеріал повністю прозорий, тому максимально підкреслює колір автомобіля, захищає від ультрафіолетових випромінювань.

Для запобігання появи на кузові іржі використовується антикорозійний захист. Особливо часто його використовують в зимовий сезон, коли дороги посипані хімічними реагентами. Автовласникам пропонується два варіанти: катодний і анодний захист. Обидва варіанти уповільнюють процес окислення металів і запобігають частковому або повному руйнуванню кузова.