Експерти також радять не зловживати заряджанням смартфона в автомобілі без нагальної потреби

Сучасні смартфони стали невіддільною частиною життя водіїв, виконуючи функції навігаторів, бортових комп’ютерів, а також забезпечуючи зв’язок для дзвінків і повідомлень. Через інтенсивне використання вони часто потребують підзарядки під час поїздок.

Багато водіїв вважають, що підзарядити телефон у машині просто – достатньо мати кабель. Однак фахівці застерігають: неправильне заряджання в авто може спричинити несправності телефону, пише Ukr.Media.

Щоб уникнути таких неприємностей, необхідно, щоб адаптер для зарядки мав багаторівневий захист від перегріву і короткого замикання, щоб уникнути несправностей не тільки самого адаптера, а й прикурювача. Також при купівлі дроту слід звертати увагу на вихідну потужність, яка, за словами експертів, має бути не менше ніж 2 А або 2,4 А. Використання дроту з вихідною потужністю 1 А призведе до повільної зарядки, особливо під час використання навігатора або інших програм під час заряджання. Рекомендується вибирати кручений провід для підвищення надійності.

Експерти також радять не зловживати заряджанням смартфона в автомобілі без нагальної потреби. Це може призвести до швидкого зносу батареї та втрати її здатності довго утримувати заряд.