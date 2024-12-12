Категорично не рекомендується використовувати окріп

Зимові морози часто створюють незручності для водіїв – замки та двері автомобіля можуть покриватися льодом і не відчинятися. На щастя, є кілька перевірених методів, які допоможуть впоратися із цією неприємністю, пише Avtosota.

Якщо є можливість дистанційно запустити двигун або відчинити інші двері, увімкніть обігрів салону. Це дозволить поступово розморозити замки та двері. Також можна акуратно натиснути на двері, щоб зруйнувати крижану кірку, що утворилася.

Для розморожування також підходять спиртовмісні аерозолі, наприклад, WD-40. Достатньо нанести засіб на замок, щоб розтопити лід. Ще один варіант – нагріти металевий ключ і обережно вставити його в замкову щілину, трохи повертаючи для видалення льоду.

Також допомагає фен або запальничка. Можна спрямувати гаряче повітря на замок. Це допоможе швидше розтопити лід. Однак не варто використовувати відкритий вогонь надто близько до пластикових або гумових елементів, щоб уникнути їх пошкодження.

Категорично не рекомендується використовувати окріп – різкий перепад температури може призвести до пошкодження лакофарбового покриття або навіть спричинити тріщини на склі.