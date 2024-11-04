Підготувати авто на зиму

Перш ніж почалась зима, відповідальному водію варто віддати свій автомобіль на технічне обслуговування, щоб підготувати його до викликів холоду. Водити взимку може бути небезпечно через сніг і лід на дорозі. Ось головні рекомендації підготовки автомобіля перед зимовим сезоном.

Подбайте про акумулятор

Заряд акумулятора зменшується зі зниженням температури, що означає, що для запуску автомобіля взимку потрібно більше енергії. Якщо в акумуляторі вже були несправності, ризик виходу з ладу взимку зростає.

Підготуйте якісний антифриз

Рекомендується підтримувати співвідношення антифризу до води від 50/50 до 70/30, щоб запобігти корозії та можливому замерзанню.

Перевірте гальма

Холод не завжди шкодить гальмам, проте краще перевірити їх перед початком морозів. Разом із гальмами перевірте ремені, шланги, свічки заплювання, дроти та кабелі. Вони можуть зіпсуватися в будь-який час року, але якщо вони зіпсуються взимку, ви можете залишитися в холодному місці на дуже тривалий час.

Перейдіть на зимову гуму

В Україні взимку можна використовувати всесезонні шини, однак краще подбати про безпеку й все ж замінити гуму.

Подбайте про щітки склоочисника та рідина склоомивача

Щітки склоочисника повинні якісно очищувати поверхню під час опадів та дозволяти водію стежити за дорожньою обстановкою. Спеціальна рідина для склоомивача взимку допомагає позбутися льоду та снігу на лобовому склі й не дозволяє йому замерзнути. Намагайтеся завжди мати в авто запас рідини склоомивача, щоб долити у разі необхідності.

За матеріалами Bridgestone, «Суспільне»