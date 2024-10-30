Коли пора міняти літню гуму на зимову

Теплий сезон завершується, а з цим з'являється питання, коли міняти літню гуму на зимову. ZAXID.NET розібрався, коли пора перевзувати авто в Україні згідно з чинними Правилами дорожнього руху та чи взагалі це обов'язково.

Навіщо міняти гуму і коли це робити

Якщо у вашого авто шини не зі всесезонної гуми, слід уважно спостерігати за температурою на вулиці й вчасно замінити гуму, пише сайт «Євроколесо». Оптимальна пора міняти шини настає тоді, коли середньодобова температура повітря на вулиці стає нижче 7-8°C тепла. При цій температурі повітря сировинні суміші в літніх шинах починають тверднути й втрачають ходові якості. Небезпека полягає в тому, що це значно зменшує керованість автомобіля, що може призвести до аварій.

Коли саме потрібно міняти гуму на зимову

Експерти радять поспостерігати за погодою й рушати на станцію техобслуговування тільки тоді, коли температура стабільно буде нижче зазначеної. При занадто високій температурі зимові шини перегріваються, що призводить до швидкого зношування.

У цьому випадку варто зважати на час, коли водій їздить на машині. Рано вранці або ближче до ночі температура може опускатись нижче +7°C вже на початку листопада, при цьому вдень ще й може досягати понад 15-17°C тепла.

Водіям варто перевірити також, чи не зносилися шини: середній час експлуатації гуми становить 4−5 років.

Чи оштрафують вас, якщо ви не заміните гуму

В Україні законодавством не передбачено штрафів за те, що водій не змінив шини відповідно до сезону. Проте шини при неправильному використанні можуть зношуватися і псуватися, а за керування автомобілем з технічними несправностями передбачений штраф за статтею 121 КУпАП (Порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу) у розмірі 340 грн.