Якщо авто все ж евакуювали, доведеться пройти чимало процедур

Як правило, машини, що заважають проїзду чи безпеці на дорозі, забирають на штрафмайданчик. Якщо ви неправильно припаркувались і згодом не знайшли свою машину, тоді вам варто знати, як діяти у таких випадках. Про це пише Depo.ua.

Водії, які своєчасно помітили, що їх автомобіль збираються відправити на штрафмайданчик, опинилися в кращому становищі, ніж ті, чиї транспортні засоби були евакуйовані. Вони не мають витрачати час та гроші на повернення автомобіля зі штрафмайданчика і оплату за паркування там.

Коли можна забрати авто зі штрафмайданчика

Повернути своє авто людина може одразу після сплати за його евакуацію та зберігання, а також штрафу.

Покрокові дії

Якщо авто все ж евакуювали, доведеться пройти чимало процедур.

Перш за все потрібно зателефонувати до поліції та дізнатися, чи машину дійсно забрали на штрафмайданчик. Там і скажуть, куди саме, якщо це так. Далі необхідно піти у відділення патрульної поліції, де працівники випишуть постанову у справі про адміністративне правопорушення та дадуть копію акта огляду та тимчасового затримання авто. Після цього потрібно сплатити постанову і можна вирушати на штрафмайданчик. Там необхідно буде оплатити послуги евакуації та зберігання авто – це можна зробити у відділенні будь-якого банку, через платіжний термінал або через систему онлайн-платежів.

Які документи потрібно мати, щоб забрати авто зі штрафмайданчика

Водієві, який приїхав забирати свій транспортний засіб, обов'язково потрібно мати з собою: