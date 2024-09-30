Як забрати авто зі штрафмайданчика: покрокові дії та перелік необхідних документів
Як правило, машини, що заважають проїзду чи безпеці на дорозі, забирають на штрафмайданчик. Якщо ви неправильно припаркувались і згодом не знайшли свою машину, тоді вам варто знати, як діяти у таких випадках. Про це пише Depo.ua.
Водії, які своєчасно помітили, що їх автомобіль збираються відправити на штрафмайданчик, опинилися в кращому становищі, ніж ті, чиї транспортні засоби були евакуйовані. Вони не мають витрачати час та гроші на повернення автомобіля зі штрафмайданчика і оплату за паркування там.
Коли можна забрати авто зі штрафмайданчика
Повернути своє авто людина може одразу після сплати за його евакуацію та зберігання, а також штрафу.
Покрокові дії
Якщо авто все ж евакуювали, доведеться пройти чимало процедур.
- Перш за все потрібно зателефонувати до поліції та дізнатися, чи машину дійсно забрали на штрафмайданчик. Там і скажуть, куди саме, якщо це так.
- Далі необхідно піти у відділення патрульної поліції, де працівники випишуть постанову у справі про адміністративне правопорушення та дадуть копію акта огляду та тимчасового затримання авто.
- Після цього потрібно сплатити постанову і можна вирушати на штрафмайданчик. Там необхідно буде оплатити послуги евакуації та зберігання авто – це можна зробити у відділенні будь-якого банку, через платіжний термінал або через систему онлайн-платежів.
Які документи потрібно мати, щоб забрати авто зі штрафмайданчика
Водієві, який приїхав забирати свій транспортний засіб, обов'язково потрібно мати з собою:
- квитанції про сплату;
- затверджену заяву на повернення авто;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);
- водійські права;
- документ, що підтверджує право власності, або страховку;
- документ, який підтверджує право користування автомобілем, якщо він зареєстрований на іншого власника (необхідно для юрособи та за умови єврореєстрації).