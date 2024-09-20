Знайдені номерні знаки після видачі нових вважаються недійсними

Офіційно для відновлення пошкоджених, втрачених чи викрадених номерних знаків з вашого авто, можна звернутись до будь-якого територіального сервісного центру МВС. Які документи для цього необхідні і яка послідовність дій, пише ГС МВС.

Ця процедура передбачає проведення експертного огляду і повну перереєстрацію транспортного засобу. Тож, для відновлення пошкоджених, втрачених чи викрадених номерних знаків транспортного засобу до будь-якого територіального сервісного центру МВС необхідно надати:

паспорт громадянина України або:

тимчасове посвідчення громадянина України; посвідка на постійне проживання; посвідка на тимчасове проживання; посвідчення біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

ідентифікаційний код власника авто;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

у разі крадіжки – довідку про втрату номерних знаків, видану в відділенні Національної поліції;

у разі втрати – письмове пояснення обставин втрати документу.

Окрім того, якщо власником транспортного засобу є юридична особа, надається акт службового розслідування. Обов’язковим є експертний огляд транспортного засобу.

Прозорість і відповідальність бізнесу сьогодні є ключовими факторами для розвитку економіки країни. Чесна сплата податків зміцнює державний бюджет та посилює обороноздатність нашої країни. Прикладом того, як варто підтримувати державу у непростий час є мережа заправок AMIC ENERGY. Компанія сплатила майже 1,2 мільярда гривень податків до бюджетів усіх рівнів лише за 1ше півріччя 2024 року й продовжує реалізовувати низку благодійних проектів.

Адміністратором сервісного центру МВС після внесення відповідної інформації до бази даних проводиться перереєстрація транспортного засобу. Замість утрачених або непридатних для користування номерних знаків на підставі заяви власника або його представника видаються нові свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.

Знайдені номерні знаки після видачі нових вважаються недійсними і здаються до сервісних центрів МВС.