Обміняти посвідчення онлайн можливо, якщо в електронній базі достатньо інформації та відображається фото

Перше посвідчення водія потрібно міняти через два роки водіння і якщо ви не хочете стояти у чергах сервісного центру, тоді ви можете зробити це онлайн. Інструкцію, як обміняти або відновити права пояснює Головний СЦ МВС.

Кабінет водія

Обміняти чи відновити посвідчення можна за допомогою кабінету водія, зробивши наступні дії:

зайти в Кабінет водія;

обрати в меню «Електронні послуги» та обрати розділ «Відновлення та обмін посвідчення», натиснути кнопку «Замовити»;

обрати причину обміну чи відновлення посвідчення водія (втрата, пошкодження, закінчення терміну дії документа чи зміна персональних даних);

оберіть тип посвідчення (пластикове чи е-посвідчення);

перевірити персональні дані;

поставити підпис, який буде відображатися на посвідченні водія;

додати скан копії документі, які підтверджують зміну персональних даних;

обрати спосіб отримання (в сервісному центрі МВС або у відділенні Укрпошти чи кур’єром);

поставити цифровий підпис;

оплатити послугу;

слідкувати за статусом заявки у розділі «Мої послуги».

Орієнтовна вартість пластикового посвідчення водія без врахування банківських послуг — 572 гривні, е-посвідчення — 230 гривень. Логістичні послуги оплачуються окремо.

Як обміняти чи відновити посвідчення водія в Дії:

перейти до меню «Послуги» та натиснути «Заміна посвідчення водія» або натиснути на значок контекстного меню на цифровому водійському та обрати «Замінити посвідчення»;

обрати причину заміни документа;

підтвердити або вказати місце реєстрації проживання;

обрати тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове;

обрати спосіб отримання (в сервісному центрі МВС або у відділенні Укрпошти чи кур’єром);

підтвердити або вказати контактні дані;

підписати заяву;

сплатити за послугу протягом 10 хвилин;

слідкувати за статусом заявки й очікувати сповіщення про готовність чи доставку готового посвідчення водія.

Обміняти посвідчення онлайн можливо, якщо в електронній базі достатньо інформації та відображається фото.

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